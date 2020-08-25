وزير المالية التركي: الغاز المكتشف في البحر الأسود قد يؤدي إلى تعاون جديد مع روسيا وإيران

أفاد وزير المالية التركي براءت ألبيرق، اليوم الثلاثاء، بأن الغاز المكتشف في البحر الأسود قد يؤدي إلى تعاون جديد مع روسيا وإيران.

وأضاف في مقابلة مع قناة "إن تي في" التلفزيونية، أن "الدول التي نتعاون معها لسنوات هي إيران وروسيا.. هذه الحقبة الجديدة لتركيا قد تؤدي إلى تعاون جديد مع هاتين الدولتين".

وصرح ألبيرق بأن روسيا لم تقطع إمدادات الغاز عن تركيا حتى في أصعب أوقاتنا.

وكان ألبيرق قد صرح يوم الإعلان عن الاكتشاف، بأنه ومع اكتشاف أكبر احتياطي للغاز الطبيعي يقدر بـ320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بالمياه التركية، ستبدأ بلاده مرحلة جديدة.

وأضاف أنه مع هذه القدرات الموجودة، تركيا ستتحدث عن فائض الحساب الجاري، وليس عن العجز فيه، وسنتحدث عن بدء مرحلة جديدة نحقق فيها فائضا في القطع الأجنبي.

وأكد أن تركيا أقدمت على خطوة كبيرة نحو اكتفاء كامل في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والاقتصاد.

والجمعة، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي بتاريخ البلاد في البحر الأسود.

وقال إن "سفينة التنقيب "الفاتح" اكتشفت 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل "تونا".

المصدر: وكالات