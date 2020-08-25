صحيفة نقلا عن مصادر حكومية: جميع مبيعات الأسلحة الإسرائيلية إلى الإمارات جرت بموافقة وزارة الدفاع

نقلت صحيفة إسرائيلية عن مصادر حكومية أن جميع الأسلحة المتقدمة التي بيعت للإمارات، بما فيها تلك التي يروج لها الموساد ومكتب نتنياهو، تحصّلت على موافقة من وزارة الدفاع الإسرائيلية.

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وكان تقرير في صحيفة "يديعون أحرونوت" قد أفاد بأن مكتب رئيس الوزراء والموساد تنازعا مع وزارة الدفاع حول بيع أسلحة متطورة إلى الإمارات العربية المتحدة، إلا أن صحيفة "جيروزاليم بوست"، نقلت عن مصادر أن وزارة الدفاع الإسرائيلية وافقت عمليا على جميع المبيعات الإسرائيلية.

وكانت "واشنطن بوست" قد أفادت في وقت سابق ببيع تقنية "بيغاسوس" لقرصنة الهواتف المحمولة التابعة لمجموعة "إن إس أو"، إلى ما قيل إنها "دول عربية سنية معتدلة"، بدعم من قبل وزارة الدفاع، وبذلك "يمكن الآن علنا تسمية دولة الإمارات العربية المتحدة من بين تلك الدول"، وفق تعليق الصحيفة الإسرائيلية.

وزعم تقرير صحيفة "جيروزاليم بوست" أن وزارة الدفاع الإسرائيلية دعمت مبيعات أسلحة متطورة إلى الإمارات، بما في ذلك صفقات بمليارات الدولارات.

واشارت الصحيفة أيضا إلى أن تل أبيب ستحتاج، على الرغم من بيع أسلحة متطورة إلى الإمارات العربية المتحدة، إلى تحديد حجم "نضالها" في الكونغرس الأمريكي، ومع إدارة ترامب، ضد بيع الولايات المتحدة المحتمل لطائرات "إف – 35" إلى أبو ظبي، لافتة في الوقت ذاته إلى أن مثل هذه المعارضة قد تكون "أقل في ضوء التحرك نحو التطبيع بين إسرائيل والإمارات".

المصدر: jpost