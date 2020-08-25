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مسؤول أمريكي يبحث مع زعيمة المعارضة البيلاروسية سبل "تعزيز الديمقراطية" في بلادها!

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مسؤول أمريكي يبحث مع زعيمة المعارضة البيلاروسية سبل
Reuters
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بحث ستيفن بيغن، النائب الأول لوزير الخارجية الأمريكي، في ليتوانيا مع المرشحة الرئاسية السابقة في بيلاروس، سفيتلانا تيخانوفسكايا، سبل "تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان" في بيلاروس.

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وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الأمريكية: "التقى النائب الأول لوزير الخارجية بزعيمة المعارضة البيلاروسية، سفيتلانا تيخانوفسكايا، لمناقشة الوضع في بيلاروس، وكيف يمكن للمجتمع المدني تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد. وأكد النائب الأول لوزير الخارجية التزام الولايات المتحدة بسيادة بيلاروس ووحدتها الترابية، وأيضا حق شعب البلاد السيادي في اختيار قادته وتحديد مستقبله".

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن ستيفن بيغن التقى أيضا بوزيري الخارجية والدفاع الليتوانيين، ليناس لينكيفيسيوس ورايمونداس كاروبليس، إضافة إلى "مسؤولين آخرين لبحث الوضع في بيلاروس مع هؤلاء، بهدف "مواجهة التهديدات من قبل روسيا والصين، وكذلك الدفع بحقوق الإنسان والديمقراطية".

المصدر: تاس

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