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تركيا تؤكد مجددا تمسكها بمنظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400"!

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تركيا تؤكد مجددا تمسكها بمنظومات الدفاع الجوي الروسية
Sputnik
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وصف إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية، طلب واشنطن من تركيا التخلي عن أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس – 400" كشرط لتعزيزعلاقاتها مع أنقرة بـ "الأمر الخاطي".

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وشدد قالن في تصريحات لوكالة أنباء "بلومبيرغ" على أن هذا الشرط بالنسبة لأنقرة "غير مقبول"، مؤكدا أن بلاده دولة صاحبة سيادة، وأن قرار شراء أنظمة الدفاع الروسية اتخذ على أساس سيادي.

وأفاد المتحدث الرئاسي التركي بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية غير مفعلة في الوقت الحالي، إلا أنه أكد أن العمل جار على تفعيلها، ولن يتم الرجوع عن هذا القرار.

وذكر قالن أن صفقة الصواريخ "إس – 400" بين تركيا وروسيا تتضمن نقل التكنولوجيا إلى بلاده، ولا يوجد أي تغيير في هذا الأمر.

المصدر: الأناضول

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