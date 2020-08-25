حرائق غابات فرنسا تأتي على 500 هكتار في 3 ساعات.. والمئات من رجال الإطفاء يكافحون (فيديو)

شارك المئات من رجال الإطفاء في مكافحة حريق هائل اندلع أمس الاثنين في غابات بجنوب فرنسا.

وبحسب فرق الإنقاذ، اندلع الحريق على أطراف بلديتي "إيستر" في كوت دازور، و"سان ميتر ليه ريمبار"، وطال 500 هكتار في 3 ساعات فقط، وامتد إلى "بور دو بو".

Nos forces de secours luttent actuellement avec un courage extraordinaire pour contenir un violent incendie qui s’est déclaré près de Istres.

Merci à nos anges-gardiens qui sillonnent le ciel et font face sur terre pour nous protéger. pic.twitter.com/ywsqJhfbDV — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 24, 2020

وشارك نحو 700 رجل إطفاء في مكافحة الحرائق، وأظهرت عدة فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سحبا ضخمة من الدخان الأسود فوق ساحل البحر المتوسط.

وأفادت وسائل إعلام محلية بإصابة 6 من رجال الإطفاء بجروح طفيفة أثناء عملهم، وشاركت 11 طائرة من طائرات الأمن المدني في عمليات الإطفاء، بينها قاذفات مائية وطائرات عمودية وطائرات تنسيق، بالإضافة إلى طائرتين عموديتين من خدمة الإطفاء والإنقاذ "Sdis".

🔴 [#Opérations] #FeuxDeForet commune #Istres presque 700 pompiers présents. Environ 150 hectares détruits. #feu très virulent et toujours actif

⚠️ Évitez le secteur

🚨Laissez passer

➡️N’évacuez que sur ordre. Votre maison vous protège si elle est en construction traditionnelle. pic.twitter.com/YlaHVA1jFB — Pompiers 13 (@Pompiers_13) August 24, 2020

من جهته، أشاد وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، بـ "الشجاعة غير العادية" لرجال أجهزة الطوارئ.

وتم إخلاء عدة منازل، وفتحت السلطات صالات الألعاب الرياضية في تلك المناطق للأشخاص المتضررين، إلا أن فرق الطوارئ حذرت السكان من مغادرة منازلهم ما لم يُطلب منهم ذلك. وجرى إغلاق عدة طرق.

AFP

المصدر: وسائل إعلام فرنسية