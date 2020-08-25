بيلاروس تنشر مقطع فيديو لعملية اعتراض جسم جوي تم إطلاقه من دولة مجاورة

نشر موقع Voenno-Politicheskoe Obozreniye البيلاروسي، تسجيل فيديو تظهر فيه عملية اعتراض جسم جوي تم إطلاقه، ربما، من أراضي ليتوانيا المجاورة باتجاه الأراضي البيلاروسية.

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في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع البيلاروسية، أن مروحيات قتالية من طراز Mi-24 أحبطت "استفزازا"، تم خلاله إطلاق من أراضي ليتوانيا، 8 بالونات عليها رموز مناهضة للدولة البيلاروسية.

من جانبها، أعلنت سلطات فيلنيوس (عاصمة ليتوانيا) أن مروحية بيلاروسية انتهكت المجال الجوي لليتوانيا، وتم تسليم مذكرة احتجاج لسفير بيلاروس. ونفت الخارجية البيلاروسية هذه الاتهامات، وسلمت مذكرة مضادة، لسفير ليتوانيا بسبب حادث البالونات.

وتُظهر اللقطات، التي تم تصويرها من مروحية Mi-24، مجموعة من البالونات وقد ربط على كل منها العلم الأبيض والأحمر والأبيض، الذي تستخدمه المعارضة البيلاروسية كراية لها.

ويؤكد أصحاب الشريط أن الحادث وقع في المجال الجوي لبيلاروس.

وفقا للموقع، بعد اقتراب المروحيات البيلاروسية "تناثرت" البالونات في منطقة قرية لوجي.

وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية قد أعلنت في وقت سابق عن زيادة نشاط الطائرات الأجنبية بالقرب من حدود البلاد. وقال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن الجمهورية سترد على منتهكي حدود الدولة دون سابق إنذار.

المصدر: نوفوستي