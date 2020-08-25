بسبب ظهور كورونا على رحلاتها.. الصين تعلق رحلات الاتحاد للطيران من أبو ظبي

أعلن في بكين، اليوم الثلاثاء، أن الصين علقت رحلات الاتحاد للطيران من أبوظبي لشنغهاي لمدة أسبوع بدءا من 24 أغسطس، بسبب الكشف عن إصابات بكورونا على رحلة لطائرة الاتحاد يوم 15 أغسطس.

وسبق لهيئة تنظيم الطيران في الصين قد أعلنت أنها ستعلق رحلات كل من شركة الاتحاد للطيران على خطها بين أبوظبي وشنغهاي، وشركة خطوط شرق الصين الجوية على خط مانيلا شنغهاي، مضيفة أن ذلك سيستمر لمدة أسبوع ابتداء من 17 أغسطس، بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا.

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المصدر: وكالات