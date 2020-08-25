كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة يحذر بلاده من الاستعجال!

حذرأنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، من سلبيات الاستعجال الطارئ لاستخدام بلاده لقاحا مضادا للفيروس التاجي.

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ووصف فاوتشي توزيع لقاح ضد كوفيد-19 بموجب إرشادات الاستخدام الطارئ الخاصة، قبل ثبوت أنه آمن وفعال في تجارب كبرى، بأنه "فكرة سيئة قد يكون لها تأثير شديد على اختبار اللقاحات الأخرى".

وكان علماء وخبراء في مجال الصحة قد عبروا عن قلقهم من أن الرئيس دونالد ترامب قد يضغط على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لطرح لقاح قبل نوفمبر، لتعزيز فرص إعادة انتخابه.

وفي هذا الشأن، رفض أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، التعليق على نية الرئيس، لكنه قال إن "ثمة مخاطر من التعجيل بطرح لقاح، رغم الحاجة الملحة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن فاوتشي قوله: "الشيء الوحيد الذي لا ترغب في رؤيته هو حصول لقاح على ترخيص الاستخدام الطارئ قبل أن يكون لديك علامة على الكفاءة"، مضيفا تأكيده أن "أحد المخاطر المحتملة إذا طرحت اللقاح قبل الأوان هو أنه سيجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، على اللقاحات الأخرى تسجيل الناس في تجربتها".

وكان ترامب قد أثار مخاوف من تسييس عملية الموافقة التنظيمية، بإعلانه يوم الأحد الماضي، التصريح بالاستخدام الطارئ لبلازما دم المتعافين من عدوى "كوفيد-19" لعلاج المرضى الراهنين، وذلك قبل تقييم فوائدها في تجارب إكلينيكية عشوائية.

ظهر ذلك في قول ترامب على حسابه في "تويتر" يوم السبت الماضي إن عناصر "الدولة العميقة" في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تؤخر التقدم في الأدوية واللقاحات إلى ما بعد انتخابات الثالث من نوفمبر، من أجل الإضرار بمحاولة إعادة انتخابه.

ويُنظر إلى اللقاحات الآمنة والفعالة على أنها ضرورية لوضع نهاية للجائحة التي أودت بحياة أكثر من 800 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، بينهم ما يربو على 177 ألفا في الولايات المتحدة.

إلا أن خبراء اللقاحات يخشون أن يمارس البيت الأبيض ضغوطا على إدارة الغذاء والدواء لطرح لقاح عبر ترخيص الاستخدام الطارئ قبل أن يتم اختباره بالكامل، وهو مسار لم يتم استخدامه مطلقا في السابق للموافقة على لقاح مخصص للاستخدام على نطاق واسع.

وأعرب الدكتور بيتر هوتيز، خبير الأمراض المعدية والباحث في مجال اللقاحات في كلية بايلور للطب، عن "مشاعر القلق البالغ إزاء استخدام آلية ترخيص الاستخدام الطارئ لشيء مثل اللقاح، فالأمر هنا مختلف تماما عن العلاج بالبلازما".

وعلّق كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة في هذا الشأن قائلا إن إرشادات إدارة الغذاء والدواء بشأن اللقاحات، للحصول على موافقة كاملة ولآلية ترخيص الاستخدام الطارئ، "تتطلب بوضوح إثبات أن اللقاحات آمنة وفعالة".

ولفت فاوتشي إلى أن آلية ترخيص الاستخدام الطارئ تستخدم عادة "لمنتجات تشخيص ومنع وعلاج الأمراض الخطيرة، أو التي تهدد الحياة، عندما تفوق الفوائد المعروفة المخاطر المحتملة للمنتج".

وأشار فاوتشي إلى أنه "بالنسبة لي، هناك أهمية بالغة أن يُظهر اللقاح بشكل قاطع أنه آمن وفعال... نأمل ألا يتعارض شيء مع الإثبات الكامل أن اللقاح آمن وفعال".

المصدر: رويترز