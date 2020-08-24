إسرائيل تسجل 1471 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء يوم الاثنين، تسجيل 1471 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت الوزارة، في بيان، بارتفاع حصيلة الإصابات من منتصف ليل الاثنين وحتى 22:00 بواقع 1471 لتصل إلى نحو 104500.

وأوضحت الوزارة أن عدد الإصابات النشطة يبلغ حاليا 21983، بينها 416 حالة تعتبر حرجة، مضيفة أن هناك 115 مريضا مربوطين بأجهزة التنفس الاصطناعية.

كما ذكرت الإحصائية الجديدة أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا ازدادت بواقع 10 حالات ليصل عدد ضحايا الجائحة في إسرائيل إلى 847 شخصا.

ورفعت السلطات الإسرائيلية في مايو الماضي القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا بعد انخفاض المعدلات اليومية للإصابات الجديدة إلى أقل من 30 يوميا، لكن الأسابيع الأخيرة شهدت ارتفاعات حادة للحالات اليومية، ما دفع الحكومة إلى دراسة إعادة الإجراءات الوقائية.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية