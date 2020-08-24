برلين تحذر من السفر إلى باريس والريفيرا الفرنسية بسبب كورونا

قالت وزارة الخارجية الألمانية إن برلين أصدرت تحذيرا من السفر إلى منطقتي باريس والريفيرا الفرنسية بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

وأضافت الوزارة في بيان لها، يوم الاثنين، أنها حذرت من القيام برحلات سياحية غير ضرورية إلى منطقة إيل دو فرانس التي تضم العاصمة الفرنسية ومنطقة بروفانس ألب-كوت-دازور الجنوبية التي تشمل مرسيليا ونيس، بسبب ارتفاع عدد الإصابات.

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وأعلنت السلطات الفرنسية يوم الاثنين عن تسجيل 1955 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا 244 ألفا و854 حالة، وحصيلة الوفيات 30528 حالة.

المصدر: رويترز