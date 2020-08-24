استطلاع يظهر تقدم بايدن على ترامب في سباق الرئاسة بـ 7.6 بالمئة

أظهر استطلاع للرأي تقدم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن بفارق 7.6 بالمئة على الرئيس الحالي دونالد ترامب، قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر المقبل.

ووفقا لاستطلاع الرأي الذي أجراه الموقع الأمريكي "ريل كلير بوليتيكس"، فإن المرشح الديمقراطي بايدن يتصدر السباق الرئاسي بفارق 7.6 بالمئة ​​في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت استطلاعات الرأي السابقة التي أجرتها شبكة "سي بي إس"، و"آي بي سي"، و"واشنطن بوست" و"إيكونوميست" تقدم بايدن بنسبة 10 بالمئة، فيما أظهر استطلاع شبكة "سي إن إن" تقدمه بنسبة 4 بالمئة فقط.

كما أظهر الاستطلاع الأخير لموقع "ريل كلير بوليتيكس" تفوق بايدن على ترامب في 5 من الولايات الست التي ستحدد مصير الانتخابات.

ويتفوق بايدن على ترامب بنسبة 6.7 بالمئة في ولاية ميتشغان و 6.5 بالمئة في ويسكونسن و5.7 بالمئة في بنسلفانيا و 5 بالمئة في فلوريدا و 2 بالمئة في أريزونا، فيما يتفوق ترامب على منافسه بنسبة 0.6 بالمئة، في ولاية كارولينا الشمالية.

وتشهد الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر المقبل انتخابات رئاسية هي الـ50 في تاريخ البلاد.

المصدر: وكالات