ترامب يتهم الديمقراطيين بالسعي لـ "سرقة" الانتخابات

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تؤدي لفوز الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة المقبلة في الولايات المتحدة، هي التزوير من خلال التصويت عبر البريد.

وقال ترامب خلال المؤتمر الوطني للجمهوريين، اليوم الاثنين، تعليقا على التصويت عبر البريد، إنه "سرقة ملايين الأصوات. ونحن في المحاكم في كافة أنحاء البلاد. ونأمل بأن هناك قضاة مستعدون لتسميتها باسمها الحقيقي، لأنه إذا قاموا بذلك فإننا سنفوز في تلك الانتخابات".

وأضاف ترامب أن "الطريق الوحيد لهم (للديمقراطيين) لانتزاع هذه الانتخابات منا، هو تزوير الانتخابات. ونحن سنفوز في هذه الانتخابات".

ودعا "للحذر"، متهما الديمقراطيين بأنهم يسعون لسرقة 80 مليون صوت من خلال "إرسال تلك الاستمارات إلى الناس الذين لم يطلبوا ذلك".

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واعتبر ترامب التصويت عبر البريد "أكبر خدعة" في تاريخ الانتخابات الأمريكية، وذلك على خلفية مساعي الديمقراطيين في الكونغرس للمصادقة على إمكانية التصويت عبر البريد بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأشار ترامب إلى أن الناخبين الأمريكيين حضروا شخصيا لمراكز الاقتراع أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية.

ويأتي ذلك بعد ترشيح الحزب الجمهوري لترامب رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل.

المصدر: رويترز