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الدفاع البيلاروسية تعلن وضع بعض وحدات الجيش في حالة التأهب القصوى

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الدفاع البيلاروسية تعلن وضع بعض وحدات الجيش في حالة التأهب القصوى
Sputnik VIKTOR TOLOCHKO
وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين مع الجنود (صورة من الأرشيف)
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أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية عن انطلاق المرحلة الثالثة من اختبار الجاهزية القتالية للجيش، يتم في إطارها وضع بعض الوحدات في حالة التأهب القصوى.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها، إن المرحلة الثالثة تبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين بقيادة رئيس أركان القوات المسلحة البيلاروسية، مشيرة إلى أنها تهدف إلى التأكد من القدرات القتالية للجيش، بما فيها القدرة على تنفيذ المهام وسط أوضاع متغيرة بسرعة.

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وأضافت أنه "سيتم وضع بعض الوحدات في حالة التأهب القصوى مع استدعاء العسكريين من الاحتياط"، مشيرة إلى إجراء مناورات تكتيكية عقب اختتام الاختبار.

وكان وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين قد أعلن في وقت سابق أن بيلاروس تتعرض لتدخلات في شؤونها من الخارج، وبادر إلى إجراء المناورات التكتيكية على المحاور الغربية.

وصادق الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على إجراء المناورات في 28-31 أغسطس الجاري، وذلك وسط استمرار الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية التي تم الإعلان عن فوزه فيها رسميا.

المصدر: نوفوستي

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