بعد البحر الأسود.. أردوغان يتحدث عن "موارد أكبر" ويتوقع اكتشاف الغاز في المتوسط

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الغاز الطبيعي الذي تم اكتشافه في البحر الأسود يشير إلى وجود موارد أكبر في المنطقة، وتوقع العثور على احتياطات منه في البحر المتوسط.

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وقال أردوغان، في تصريح أدلى به عقب اجتماع للحكومة التركية برئاسته في العاصمة أنقرة، إن الغاز الطبيعي المكتشف مؤخرا في البحر الأسود يشير إلى وجود موارد أكبر في المنطقة.

وأضاف الرئيس اتركي: "نأمل في أن نتلقى أنباء طيبة مماثلة في البحر المتوسط أيضا خلال الفترة المقبلة".

وأردف: "عقب الكشف عن الغاز في البحر الأسود سنوفر لشعبنا موارد إضافية في الصناعة والإسكان وتخفيضا في أسعار الغاز المستهلك".

وشدد أردوغان على أن بلاده لن تتراجع فيما يخص سفينة التنقيب التركية والوحدات البحرية المرافقة لها في البحر المتوسط.

وأعلن الرئيس التركي، يوم 21 أغسطس، عن اكتشاف سفينة "الفاتح" للتنقيب في البحر الأسود أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد حيث يحتوي على 320 مليار متر مكعب من احتياطياته.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن القيمة الاقتصادية لاحتياطيات الغاز المكتشف في البحر الأسود تقدر بنحو 65 مليار دولار.

المصدر: وكالات