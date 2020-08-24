اليونان تزيد من طول السياج على حدودها البرية مع تركيا لمنع دخول المهاجرين

ذكرت الحكومة اليونانية الاثنين، أنها ستمضي قدما في تنفيذ خطط لزيادة طول جدار من الأسمنت والأسلاك الشائكة أقامته عام 2012 على حدودها الشمالية مع تركيا لمنع المهاجرين من دخول البلاد.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء ستيليوس بيتساس، إن الحكومة المحافظة اتخذت هذا القرار العام الجاري بعد أن حاول عشرات الآلاف من طالبي اللجوء دخول الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي في أواخر فبراير عندما قالت تركيا إنها لن تحاول منعهم من ذلك.

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واليونان هي بوابة أوروبا بالنسبة للفارين من الصراعات في الشرق الأوسط وغيره من المناطق، ومر منها أكثر من مليون مهاجر عامي 2015 و2016.

وأضاف بيتساس في إفادة صحفية، أن المشروع الذي تتولى تنفيذه 4 شركات يونانية سيكتمل في غضون 8 أشهر بتكاليف تبلغ 63 مليون يورو.

وأشار بيتساس دون الخوض في التفاصيل، إلى أن السياج سيمتد في مناطق أوصى بها الجيش والشرطة.

وأعلن اليوان في شهر مارس أن السياج الذي يبلغ طوله حاليا 12.5 كيلومتر سيزيد إلى 40 كيلومترا.

وتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة بين اليونان وتركيا بسبب التنقيب عن موارد النفط والغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، وتختلف الدولتان العضوان في حلف شمال الأطلسي على بداية ونهاية الجرف القاري لكل منهما.

المصدر: رويترز