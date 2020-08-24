 
مباشر
عاجل
بالأسماء.. تعرف على الفريق الحكومي الذي اقترحه رئيس الوزراء الملكف هشام المشيشي على الرئيس التونسي

بريطانيا تنفي أي نية لإلغاء الضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة

أخبار العالم

بريطانيا تنفي أي نية لإلغاء الضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة
Reuters
بريطانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/olbq

نفت وزارة المالية البريطانية اليوم الاثنين، تقريرا أفاد بأنها تعتزم إلغاء الضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة مثل "فيسبوك" و"غوغل".

إقرأ المزيد
"فيسبوك" توافق على دفع 118 مليون دولار ضرائب متأخرة في فرنسا

وفرضت بريطانيا ضريبة على الخدمات الرقمية في أبريل مع بطء التقدم في المفاوضات العالمية المتعلقة بكيفية فرض ضرائب على تلك الشركات، والكثير منها أمريكية.

وذكرت صحيفة "ميل أون صنداي" أن وزير المالية ريشي سوناك، يعتزم التخلي عن تلك الضريبة لأنها لا تجمع أموالا كثيرة، حوالي 500 مليون جنيه استرليني سنويا (654 مليون دولار)، وقد تضر بمساعي التوصل لاتفاق للتجارة مع الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم وزارة المالية: "لقد كنا واضحين وقلنا إنها ضريبة مؤقتة وستلغى بمجرد وضع حل عالمي مناسب قيد التطبيق.. نحن مستمرون في العمل مع شركائنا الدوليين للوصول إلى ذلك الهدف".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا