ظريف يتهم بومبيو بمخالفة القانون الأمريكي عبر بيع الأسلحة للإمارات

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن نظيره الأمريكي مايك بومبيو ينتهك القانون الأمريكي من خلال إغراق المنطقة بالأسلحة.

وكتب ظريف في تغريدة: "إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، المخالف للقانون، ليست لديه أية هواجس بشأن انتهاك قوانين بلده".

وأضاف: "لقد أعرب (بومبيو) عن رغبته بتدفق المزيد من الأسلحة الأمريكية إلى المنطقة، بينما يسعى للحيلولة دون تطبيع التعاون الدفاعي القانوني بين إيران والعالم".

وأرفق ظريف تغريدته بمقال من صحيفة "نيويورك تايمز" يتحدث عن مخالفة إدارة ترامب لقوانين الحد من التسلح، من خلال بيع أسلحة وطائرات بدون طيار للسعودية والإمارات.

Outlaw @SecPompeo has no qualms about violating his own country's laws.



Standing next to World's #1 nuclear threat, he declares his desire to flood our region with even more US weapons—all while trying to impede lawful normalization of Iran's defense

cooperation with the world. pic.twitter.com/dXdJBZgAt5 — Javad Zarif (@JZarif) August 24, 2020

المصدر: RT