 
مباشر

ظريف يتهم بومبيو بمخالفة القانون الأمريكي عبر بيع الأسلحة للإمارات

أخبار العالم

ظريف يتهم بومبيو بمخالفة القانون الأمريكي عبر بيع الأسلحة للإمارات
Reuters CK/PKP
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/olb2

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن نظيره الأمريكي مايك بومبيو ينتهك القانون الأمريكي من خلال إغراق المنطقة بالأسلحة.

وكتب ظريف في تغريدة: "إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، المخالف للقانون، ليست لديه أية هواجس بشأن انتهاك قوانين بلده".

وأضاف: "لقد أعرب (بومبيو) عن رغبته بتدفق المزيد من الأسلحة الأمريكية إلى المنطقة، بينما يسعى للحيلولة دون تطبيع التعاون الدفاعي القانوني بين إيران والعالم".

وأرفق ظريف تغريدته بمقال من صحيفة "نيويورك تايمز" يتحدث عن مخالفة إدارة ترامب لقوانين الحد من التسلح، من خلال بيع أسلحة وطائرات بدون طيار للسعودية والإمارات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا