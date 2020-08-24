أنقرة تدين إعلان اليونان إجراء تدريبات عسكرية في منطقة استكشاف السفينة التركية

أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الاثنين، عن إدانته إعلان اليونان إجراء تدريبات عسكرية جوية وبحرية يومي 25 و27 أغسطس في شرق البحر المتوسط.

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وقال أكار إن تنفيذ هذه التدريبات في المنطقة التي تجري فيها سفينة الأبحاث التركية "أوروتش رئيس" مسوحات زلزالية "يتعارض مع قواعد الملاحة ويزيد من التوترات في المنطقة".

وذكر موقع الجيش التركي على الإنترنت أن "الوزير أكار وصف التدريبات اليونانية في منطقة تتداخل مع منطقة عمل سفينة الأبحاث أوروتش رئيس بأنها نشاط لا يتوافق مع علاقات حسن الجوار وقواعد الشحن، ويهدد السلامة ويزيد التوترات".

وكانت الحكومة التركية مددت، أمس الأحد، مهام سفينة "أوروتش رئيس" للمسح والتنقيب عن النفط في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط حتى 27 أغسطس الجاري.

وتدور خلافات شديدة بين تركيا واليونان، العضوان في حلف شمال الأطلسي، بشأن السيادة على موارد النفط والغاز في المنطقة بناء على وجهات نظر متضاربة بشأن امتداد الجرف القاري لكل من الدولتين في المياه التي تنتشر فيها جزر معظمها يونانية.

المصدر: وكالات