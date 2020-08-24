العراق.. ديوان الوقف السني يعلن إعادة افتتاح المساجد في الـ20 من سبتمبر

أعلن ديوان الوقف السني في العراق، اليوم الاثنين، إعادة فتح المساجد التابعة له لأداء العبادات، في الـ20 من سبتمبر المقبل.

وقال بيان للوقف، إن "رئاسة الديوان قدمت طلب إعادة افتتاح الجوامع إلى لجنة الصحة والسلامة الوطنية، وجرى خلال الاجتماع التصويت على القرار بإجماع الحاضرين في الـ20 من الشهر المقبل".

وفي السادس عشر من مارس الماضي، قرر الوقف السني إغلاق جميع مساجد البلاد التابعة له بسبب انتشار فيروس كورونا.

المصدر: RT