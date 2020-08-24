بيلاروس تعلن عن محاولة بالونات معادية اختراق مجالها الجوي

كشفت وزارة الدفاع في بيلاروس عن محاولة حلف الناتو انتهاك مجالها الجوي بواسطة البالونات الدعائية المضادة للسلطات، حسبما نقلت بوابة TUT.BY اليوم عن الخدمة الصحفية في الوزارة .

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وقالت الوزارة مساء يوم 23 أغسطس: " أوقف سلاح الجو البيلاروسي المناوب ووحدات الدفاع الجوي استفزازًا في منطقة فولكوفشينا في بمقاطعة أوشمياني، حيث تم من المنطقة المجاورة إطلاق مسبار مكون من ثمانية بالونات تحمل رموزا مناهضة للدولة البيلوروسية".

وأكدت أن المسبار المكون من ثمانية بالونات عليها رموز مناهضة لبيلاروس انطلق من دولة مجاورة.

وأوضحت أنه بفضل مهارات أطقم طائرات الهليكوبتر Mi-24 التابعة لقوات الدفاع الجوي البيلاروسية، تم إيقاف طيران البالونات، دون استخدام الأسلحة.

وتم الكشف عن أن المسبار انطلق من ليتوانيا المجاورة. ووصفت وزارة الدفاع الحادث بأنه استفزاز، وأعلنت أنها أعدت المواد ذات الصلة وأرسلتها إلى وزارة خارجية بيلاروس لإعداد مذكرة احتجاج للجانب الليتواني.

ولجأت المرشحة الرئاسية المعارضة في بيلاروس، سفيتلانا تيخانوفسكايا، إلى ليتوانيا بعد الفوز الساحق الذي حققه عليها رئيس بيلاروس الحالي الكسندر لوكاشينكو في الانتخابات التي جرت يوم 9 أغسطس الجاري.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع في بيلاروس عن زيادة نشاط الطائرات الأجنبية التابعة للناتو بالقرب من حدود البلاد. وردا على ذلك ، حذر الرئيس لوكاشنكو من إن بلاده سترد على منتهكي حدود الدولة دون سابق إنذار.

ويوم 16 أغسطس الجاري، أفادت الأنباء بإجراء وحدات من القوات الصاروخية والمدفعية البيلاروسية تدريبات بالقرب من الحدود مع ليتوانيا.

وفي 15 أغسطس، أعرب رئيس جمهورية بيلاروس لوكاشينكو عن قلقه بشأن التدريبات التي تقوم بها قوات حلف الناتو في بولندا وليتوانيا المجاورتين لبلاده، وأمر بنقل اللواء المحمول جوا من مدينة فيتبسك الى مدينة غرودنو الحدودية، بسبب الوضع المتوتر على الحدود الغربية.

المصدر:"إزفستيا"+"نوفوستي"