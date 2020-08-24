الخارجية الألمانية تعرب عن أسفها من توسيع تركيا أنشطة الاستكشاف وتعتبرها مؤشرا سيئا

أعربت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، عن أسفها لتوسيع سفينة الاستكشاف والتنقيب التركية أنشطتها، واعتبرت ذلك مؤشرا سيئا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، إن وزير الخارجية هايكو ماس، يعتزم مناقشة مسألة الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط، مع أثينا وأنقرة يوم الثلاثاء المقبل.

هذا تصاعدت التوترات بين اليونان وتركيا العضوين في حلف شمال الأطلسي بعد أن أرسلت تركيا سفينة المسح "Oruc Reis" ، برفقة سفن حربية، لرسم خرائط محتملة للتنقيب عن النفط والغاز في المناطق المتنازع عليها بين أنقرة وأثينا.

ويأتي التصريح الألماني بعد أيام من إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أكبر اكتشاف لمكمن للغاز الطبيعي في البحر الأسود.

المصدر: رويترز