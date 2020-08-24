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عشرات القتلى والجرحى من العسكريين في انفجارين بجنوب الفلبين

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عشرات القتلى والجرحى من العسكريين في انفجارين بجنوب الفلبين
Reuters
الفلبين- أرشيف
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 قالت وسائل إعلام ومصدر عسكري إن انفجارين أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن مقتل 10 بينهم جنود ومدنيين وجرح العشرات في انفجارين في بلدة تقع بجزيرة مضطربة في جنوب الفلبين، اليوم الاثنين.

وقال مصدر بالجيش، طلب عدم نشر هويته: إن تقريرا أوليا للجيش أفاد بأن أحد الانفجارين ناجم عن قنبلة محلية الصنع كانت موضوعة على دراجة نارية. وأدى الانفجار إلى مقتل وإصابة العشرات.

وذكرت شبكة إيه.بي.إس-سي.بي.إن الإخبارية، أن الانفجارين وقعا في موقعين منفصلين، وأن أحدهما كان بالقرب من عربات عسكرية. ولم تعلن أي جهة بعد المسؤولية عن الانفجارين.

ووقع أحد الانفجارين قرب منتصف النهار وتبعه الآخر بعد حوالي ساعة في جولو، البلدة الرئيسية في جزيرة جولو، وهي معقل لـ"جماعة أبو سياف" المتشددة التي أعلنت الولاء لتنظيم "داعش".

المصدر: رويترز

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