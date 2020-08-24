صحيفة أمريكية: كوشنر على تواصل مع رئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر

ذكرت بوابة "The Daily Beast"، نقلا عن مصادر في البيت الأبيض، أن جاريد كوشنر، صهر ترامب وكبير مستشاريه، على اتصال شخصي برئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل دميترييف.

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وزعمت مصادر بالبيت الأبيض، وفق الصحيفة الإلكترونية الأمريكية، أن كوشنر ودميترييف لعدة سنوات "ناقشا عن بعد ومن خلال وسطاء فرص التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي كما التقيا شخصيا، وبحثا أمورا أخرى تتعلق بقضايا التسوية في الشرق الأوسط وخفض إنتاج النفط ومكافحة انتشار الفيروس التاجي المستجد".

ورأت الصحيفة أن إحدى نتائج هذا التعاون تمثل في تزويد الولايات المتحدة بمعدات طبية روسية، كانت بحاجة إليها في ذروة وباء كورونا.

وتقول البوابة إن وزارة الخارجية الأمريكية كانت تشارك في نقل واستلام الشحنات الإنسانية من روسيا، وإن القضايا التنظيمية، بما في ذلك البحث عن الموردين، عُهد بها إلى كوشنر شخصيا.

ووفقا لمصادر الصحيفة، فقد اتفق كوشنر شخصيا على إرسال شحنة إنسانية من روسيا و"عجّل في إبرام صفقة الإمداد، معتمدا على معرفته الشخصية بدميترييف".

وكانت طائرة شحن من طراز "آن – 124" روسية على متنها معدات طبية من روسيا، هبطت في الأول من أبريل الماضي في مطار جون كيندي الدولي بنيويورك.

وتولى، حسب اتفاق بين البلدين، الصندوق الروسي للاستثمار المباشر دفع تكلفة نقل الحمولة الروسية إلى الولايات المتحدة في إطار مكافحة الفيروس التاجي، وبالمثل تحملت الولايات المتحدة تكاليف شحنة أمريكية مقابلة أرسلت إلى روسيا.

المصدر: تاس