الرئيس البرازيلي: أردت ضرب مراسل بسبب سؤاله عن حسابات زوجتي!

قال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، اليوم الأحد، إنه أراد أن يلكم مراسلا لأحدى الصحف لسؤاله عن المبالغ البنكية التي أودعت في حساب زوجته السيدة الأولى، ميشيل بولسونارو.

وطبقا لمقطع صوتي نشرته الصحيفة اليومية "أو. غلوبو" قال الرئيس البرازيلي اليميني ردا على سؤال لمراسلها بخصوص ثروة زوجته ميشيل : "أريد أن ألكم وجهك، هل تفهم؟".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت وسائل إعلام إن فابريسيو كيروز، مساعد أحد أبناء الرئيس أودع شيكات في حساب السيدة الأولى بين عامي 2011 و2018.

وكان كيروز، أحد مساعدي فلافيو بولسونارو، الابن الأكبر للرئيس عندما كان نائبا في برلمان ولاية ريو دي جانيرو. وأُلقي القبض على المساعد السابق للتحقيق في الإيداعات البنكية التي أودعها في حساب السيدة الأولى، والتي وصلت في أحد الأوقات إلى 1.2 مليون ريال (213500 دولار أمريكي).

وظلت الأسئلة حول كيروز تطارد أسرة بولسونارو في تحقيق يبدو أنه يضايق الرئيس وينال من تعهداته بعدم التهاون مع الفساد.

المصدر: رويترز