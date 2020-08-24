آبي مجددا في المستشفى ومخاوف بشأن قدرته على مواصله مهامه كرئيس للوزراء

دخل رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الاثنين، المستشفى في طوكيو، وسط مخاوف متزايدة بشأن قدرته على الاستمرار كرئيس للوزراء، من جراء مشاكله الصحية وإرهاقه بسبب أزمة كورونا.

وتعد هذه المرة الثانية خلال أسبوع التي يتم فيها نقل آبي إلى المستشفى بسبب تدهور صحته.

وذكرت صحيفة "يوميوري" اليابانية، في وقت سابق أن آبي سيزور المستشفى لتلقي نتائج فحص طبي منذ أسبوع، عندما خضع لفحص استمر سبع ساعات ونصف الساعة، مما زاد من المخاوف على صحته.

وقالت وسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي، نقلا عن مصادر من الحزب "الليبرالي الديمقراطي"، الذي ينتمى إليه آبى، إن الأخير تلقى الأسبوع الماضي علاجا لمرض سبق أن عانى منه فى الماضي، وليس لفحوص طبية روتينية.

المصدر: رويترز