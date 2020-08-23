إدارة "تويتر" توسم تغريدة لترامب بعلامة "تضليل"

وسمت إدارة موقع "تويتر"، اليوم الأحد، إحدى تغريدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعلامة تشير إلى أنها تحتوي على "معلومات مضللة".

وبخطوتها هذه ردت إدارة "تويتر" على تغريدة لترامب انتقد فيها مجددا أعضاء الحزب الديمقراطي بسبب دعوتهم المواطنين للتصويت في انتخابات الرئاسة يوم 3 نوفمبر المقبل، عبر البريد. واعتبر ترامب أن استخدام صناديق البريد في الشوارع من أجل إجراء التصويت بهذه الطريقة قد يؤدي إلى "عواقب كارثية" بالنسبة للعملية الانتخابية.

So now the Democrats are using Mail Drop Boxes, which are a voter security disaster. Among other things, they make it possible for a person to vote multiple times. Also, who controls them, are they placed in Republican or Democrat areas? They are not Covid sanitized. A big fraud! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2020

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن صناديق البريد لا يتم تطهيرها كما ينبغي في ظل جائحة كورونا.

وأشارت إدارة "تويتر" بهذا الصدد إلى أن رسالة ترامب تحتوي على معلومات صحية مضللة من شأنها "ثني الناخبين عن المشاركة في الاقتراع". مع ذلك فقد أشارت الإدارة إلى أن التغريدة المذكورة لن يتم حجبها، وفقا لسياسة الموقع، "نظرا لأهميتها للمناقشة".

وسبق لإدارة "تويتر" أن وسمت أكثر من مرة، بعض تغريدات ترامب، بعلامة تفيد بأنها تنتهك القواعد التي تحظر تبرير العنف.

وخلال الأشهر الأخيرة، انتقد ترامب كثيرا الاقتراع بالبريد، معتبرا أن هذا الأسلوب لا يسمح باستعراض نتائج الانتخابات بسرعة ودقة. وأوضح أنه يتحدث عن خطورة غش على نطاق واسع وتزوير بطاقات اقتراع واحتمال تصويت الأشخاص الذين لا حق لهم بالمشاركة في الانتخابات.

المصدر: تاس