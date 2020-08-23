هنغاريا تستدعي سفير ألمانيا بسبب تصريحات لوزير الاتحاد الأوروبي عن "معاداة السامية"

قال وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، إنه تم توجيه استدعاء للسفير الألماني للاجتماع به يوم الاثنين لطلب توضيح بشأن تصريحات أدلى بها وزير الدولة الألماني لشؤون أوروبا ميشائيل روت.

ورفض سيارتو الاتهامات التي وجهها ميشائيل روت لهنغاريا بـ"معاداة السامية".

وصرح سيارتو يوم الأحد، بأن اليهود يعيشون بأمان في بلاده، ودعا روت إلى "التوقف عن الهجمات عديمة القيمة على الشعب".

ولم يحدد الدبلوماسي الهنغاري أين أدلى وزير الدولة الألماني لشؤون أوروبا بتلك التصريحات وأين نشرت، لكن المتحدث باسم وزير الخارجية قال إن سيارتو كان يشير إلى مقابلة نشرها موقع "تي أونلاين دي" في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة وانتقد فيها روت هنغاريا وبولندا لما وصفه بـ"القضاء على الثقافة الديمقراطية".

وأشار إلى أن روت قال أيضا "إن أحد الأسباب التي أدت لتفعيل البند السابع بحق هنغاريا هو انتشار معاداة السامية فيها".

وفعل الاتحاد الأوروبي البند السابع من معاهدته الحاكمة بحق هنغاريا في 2018 وكان قد فعلها للمرة الأولى بحق بولندا في 2017 بسبب "الاستهانة بحكم القانون".

ويمكن لتلك العملية أن تؤدي إلى تعليق حقوق التصويت في التكتل إذا وافقت كل الدول الأعضاء على ذلك.

المصدر: رويترز