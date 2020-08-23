وسائل إعلام: ترامب سيعلن عن اختراق علاجي كبير باستخدام طارئ لبلازما المتعافين لعلاج كورونا

قالت وسائل إعلام أمريكية مساء يوم الأحد، إنه من المتوقع أن يكون مؤتمر البيت الأبيض اليوم حول اختراق علاجي كبير باستخدام طارئ لبلازما المتعافين لعلاج المرض بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين مطلعين على القرار، بأن العلاج تم تقديمه بالفعل لأكثر من 70 ألف مريض.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب سيعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن "تحقيق اختراق في علاج كورونا".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، إن المؤتمر سيحضره وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أليكس عازار، ورئيس إدارة الغذاء والدواء ستيفان هان.

وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا في العالم جراء تفشي وباء كورونا، حيث سجلت أكثر من 5.6 مليون إصابة، فيما حصد الفيروس هناك أرواح أكثر 176 ألف شخص حتى الآن.

المصدر: وكالات