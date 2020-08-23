مادورو: مستعدون للحوار مع الإدارة الأمريكية

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن حكومة بلاده مستعدة دائما لبدء الحوار مع الإدارة الأمريكية أيا كانت نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وقال مادورو، في مقابلة مع التلفزيون الفنزويلي الرسمي، ردا على سؤال حول هذا الموضوع: "لننتظر ونرى ما هو القرار الذي سيتخذه الشعب الأمريكي".

وتابع مادورو: "بصرف النظر عن من سيحقق الفوز في الانتخابات بالولايات المتحدة... سنكون على استعداد للحوار مع الكل، أيا كان صاحب البيت الأبيض".

واعتبر الرئيس الفنزويلي أن العلاقات بين كاراكاس وواشنطن يجب أن تخضع لمراجعة من قبل الطرفين.

وتشهد فنزويلا منذ نهاية 2018 نزاعا سياسيا مترافقا مع أزمة اقتصادية حادة، وشهدت البلاد تصعيدا للتوتر على خلفية إعلان زعيم المعارضة، خوان غوايدو، الذي تم تنحيته من منصب رئيس البرلمان، تنصيب نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، بما في ذلك كولومبيا، ودول أوروبية.

واتهم الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، مرارا في وقت سابق خصومه السياسيين بمحاولة إسقاط سلطته بدعم من الولايات المتحدة التي تعهدت إدارتها بقيادة الرئيس، دونالد ترامب، بإبعاده عن منصبه من خلال عقوبات تشل صادرات النفط في بلده عضو في منظمة أوبك.

المصدر: وكالات