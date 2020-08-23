وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق يدعو الشرطة إلى قراءة كتاب حول النازية

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، انتقادا لقوات الشرطة بعد اعتداء أفرادها على متظاهرين ضد نتنياهو في شارع بلفور في القدس، حيث يقع مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ونشر وزير الدفاع الأسبق الذي كان مشاركا في التظاهرة، تغريدة دعا فيها رجال الشرطة إلى قراءة كتاب حول جرائم النازية.

ממליץ למפקדי ושוטרי מחוז ירושלים במשטרת ישראל, לקרוא את ספרו של יגאל עילם ״ממלאי הפקודות״. — משה 'בּוֹגִי' יעלון (@bogie_yaalon) August 23, 2020

ويوم السبت، شارك أكثر من 10 آلاف شخص في احتجاجات أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس، مطالبين باستقالته.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن 3 من أفرادها أصيبوا بجروح وأنه قد تم اعتقال 30 متظاهرا على الأقل بشبهة الاعتداء على الشرطة والإخلال بالنظام العام، في اشتباكات بين المعارضين لنتنياهو والشرطة.

وقالت الشرطة، إن متظاهرين من معارضي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اشتبكوا مع قوات الشرطة بميدان باريس في القدس الليلة الماضية، وعلى إثرها أصيب ثلاثة من أفرادها بجروح، أحدهم من جراء حجارة ألقيت عليه.

من جهتهم أفاد متظاهرون بأن الشرطة مارست العنف ضدهم، وتم توثيق ضابط وهو يضرب اثنين منهم بعنف، وبحسب رواية الضابط فان هذا الشخص قد اعتدى عليه، وبدورها أعلنت الشرطة أنها ستحقق في الحادث.

وتظاهر أكثر من عشرة آلاف شخص قبالة المسكن الرسمي لنتنياهو في العاصمة، بينما نظمت مظاهرة أخرى أصغر وأهدأ بمحاذاة مسكنه الخاص في كيساريا، بالإضافة الى عدة مظاهرات في أنحاء متفرقة من البلاد.

סגן ניצב ניסו גוואטה (הזכור ממחוז ירושלים) מאבד את זה הערב בצעדה בדרך לבלפור. pic.twitter.com/kHTu2llPfm — nir hasson (@nirhasson) August 22, 2020

المصدر: RT + وكالات