بريطانيا تسجل 1041 إصابة و6 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت بريطانيا، اليوم الأحد، عن تسجيلها 1041 إصابة و6 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال اليوم الماضي بواقع 1041 حالة لتصل إلى 325642.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات اليومية بالفيروس في بريطانيا في 20 أغسطس 1182 حالة، وفي 21 أغسطس 1033، وفي 22 أغسطس 1288.

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت 6 وفيات جديدة جراء عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في البلاد إلى 41429.

وسبق أن سجلت بريطانيا 6 حالات يوم 20 أغسطس، وحالتين في 21 أغسطس، و18 حالة في إحصائية 22 أغسطس.

وتشهد بريطانيا في الأيام الأخيرة ارتفاعات جديدة للإصابات اليومية وذلك في الوقت الذي تكثف فيه حكومة المملكة المتحدة، التي كانت من أكبر بؤر الجائحة في العالم، الفحوص لرصد الفيروس لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل.

المصدر: وكالات