المفوض التجاري الأوروبي يعتذر عن انتهاكه قواعد كورونا ويرفض الاستقالة

اعتذر مفوض شؤون التجارة بالاتحاد الأوروبي عن انتهاكه قواعد مواجهة فيروس كورونا بحضور مأدبة عشاء في إيرلندا، لكن الأمر لم يصل إلى حد الرضوخ لمطالبات زعماء إيرلنديين له بالاستقالة.

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وطلب رئيس وزراء أيرلندا ونائبه أمس السبت، من ممثل البلاد في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي فيل هوجان، النظر في التخلي عن منصبه بعد أن أثار حضوره المأدبة التي أقامتها جمعية الغولف في البرلمان غضب الجماهير وأدى إلى استقالة ساسة آخرين.

وقال مسؤولان أوروبيان إن هوجان، قبل دراسة الاستقالة، لكنه اختار أن يسلك مسار الاعتذار وتقديم توضيح لموقفه ما سيساعده على البقاء في منصبه.

وذكر مسؤول أوروبي مقرب من هوجان اليوم الأحد أنه لن يستقيل من منصبه في الاتحاد.

وقال هوجان في بيان: "أعترف بأن أفعالي لمست وترا حساسا لدى الشعب الأيرلندي، وهو أمر آسَفُ عليه بشدة".

المصدر: رويترز