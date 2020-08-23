المعارض الروسي نافالني يتلقى العلاج في ألمانيا بصفة ضيف لدى المستشارة

كشفت وسائل إعلام ألمانية، أن الناشط والمعارض الروسي، أليكسي نافالني يتلقى حاليا العلاج في احد المستشفيات في العاصمة برلين بصفته "ضيفا لدى المستشارة " انغيلا ميركل.

ونقلت قناة "ZDF" التلفزيونية عن مصادر في وزارة الداخلية الألمانية أن هذه الصفة "خدعة بيروقراطية" تسمح لنافالني بالحصول من الشرطة على أقصى درجات الحماية.

ونقلت طائرة ألمانية المعارض الروسي من مدينة أومسك الروسية يوم أمس إلى برلين بعد أن تعكرت صحته في أثناء سفره بالطائرة، ودخل في غيبوبة، الخميس الماضي، ووصف الأطباء حالته آنذاك بالخطيرة.

وسمح أطباء من أومسك بنقل نافالني إلى الخارج لتلقي العلاج، بناء على طلب عائلته، حيث تقدمت وزجته يوليا بوريسفنا نافالنا، الجمعة الماضي، بطلب إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للسماح بنقل زوجها إلى ألمانيا لتلقي العلاج هناك.

المصدر: نوفوستي