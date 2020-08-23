أردوغان: نريد أن نكون منتجين وعلينا الانتقال إلى مرحلة أعلى في الصناعات الدفاعية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه "لا يمكن لأمم لا تتمتع بالقوة والاستقلالية في الصناعات الدفاعية النظر باطمئنان إلى مستقبلها".

وأضاف أردوغان في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "تركيا تواصل مسيرتها في مجال الصناعات الدفاعية المحلية.. هدفنا الوصول لتنفيذ مهمات مشتركة للقوات البرية والبحرية والجوية معززة بالمسيّرات التقليدية والمسلحة والهجومية والمركبات البحرية المسيّرة وذاتية القيادة".

وتابع قائلا: "نعمل على تسليم قواتنا البحرية قاربين للتدخل السريع والغوص، وقاربين هجوميين للفرق الغواصة، و8 قوارب للدوريات السريعة".

وأكد أن هدف بلاده هو تطوير الصناعات الدفاعية بحيث لا تستورد "المنتجات الحساسة".. "نريد أن نكون منتجين وليس مستهلكين، وعلينا الانتقال إلى مرحلة أعلى في الصناعات الدفاعية.. علينا إحراز المزيد من التقدم وإنتاج الأحدث على صعيد الصناعات الدفاعية.. المنزعجون من قوة بلادنا يحاولون ما بوسعهم جر تركيا إلى مستنقع عدم الاستقرار".

يشار إلى أن تركيا بين عشرة بلدان تصمم وتصنع سفنها الحربية بنفسها حول العالم.

من جانب آخر أكد أردوغان أبلاده ماضية في "إحباط الهجمات التي تستهدف دولة القانون والديمقراطية".

المصدر: الأناضول