لافروف: الشعب البيلاروسي وحده من يقرر كيف يخرج من الأزمة دون وساطة أحد

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الغرب يريد من خلال اقتراحاته رسم صورة بيلاروسيا وفقا لأدواته، مضيفا أن الشعب البيلاروسي وحده من يقرر كيف يخرج من الأزمة.

وأشار لافروف في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إلى وجود مؤشرات على تطبيع الوضع في بيلاروس، قائلا: "أعتقد أن الدلائل الواضحة على تطبيع الوضع مهمة للغاية. وفي الوقت نفسه، وأعرف أن ذلك لا يعجب الجميع، هناك من يريد جعل مسار الأحداث الطبيعي والسلمي في بيلاروس الآن عنيفا، وإثارة الدماء ودفع كل شيء نحو إعادة السيناريو الأوكراني".

وشدد وزير الخارجية الروسي على أنه "لا يجب فرض أي وصفات" على بيلاروس.

وتشهد بيلاروس موجة احتجاجات منذ فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بفترة رئاسية جديدة يوم 9 أغسطس الجاري، أسفرت عن سقوط 3 قتلى وإصابة المئات، بينهم رجال شرطة.

المصدر: نوفوستي