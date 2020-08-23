شركة روسية تنشئ مراكز خدمة عسكرية في دولتين عربيتين

صرح رئيس مجلس إدارة شركة ألماز- أنتي" الروسية للصناعات العسكرية، ميخائيل فرادكوف، أن الشركة تنشئ مراكز خدمة وإصلاح لمنتجاتها العسكرية في الجزائر ومصر والهند وكازاخستان.

وقال فرادكوف، في مقابلة مع مجلة "أبارونا روسيا" (الدفاع الروسي) أن شركته، بالإضافة إلى الأجهزة تقوم "بتوفير منظومات الإصلاح والتشخيص المتنقلة أو الثابتة. ونحن ننظم إنشاء مراكز صيانة وإصلاح المصانع لشركائنا الاستراتيجيين. فحالياً يجري العمل لإنشاء مثل هذه المراكز في الجزائر ومصر والهند وكازاخستان".

وتوقع فرادكوف أن تشهد السنوات القادمة زيادة طفيفة في حصة الأعمال والخدمات لخدمة ما بعد البيع للمنتجات العسكرية وتحديثها، "فسيتم بشكل فعال تطوير قطاع الخدمات والأعمال المتعلقة بإنشاء مراكز خدمة للعملاء الأجانب، ما بعد البيع، للمعدات العسكرية الموجودة لديهم من الشركة".

بالإضافة إلى ذلك، أشار فرادكوف، إلى أن أحد أهم مجالات أنشطة الشركة هو "توفير معدات التدريب وتنظيم مراكز التدريب على أرض العميل، وهذا أمر ضروري لتكوين مهارات مستدامة لتشغيل الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية المشتراة".

يذكر أن " الماز – أنتي" تعد ليس فقط إحدى كبريات الشركات الروسية المنتجة للأسلحة والمعدات العسكرية فحسب، بل شركة رائدة في صناعة الأسلحة والمعدات الخاصة بالدفاع الجوي.

المصدر: سبوتنيك