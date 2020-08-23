روسيا وتركيا توقعان عقد توريد كتيبة ثانية من منظومة الدفاع الصاروخية "إس-400"

أعلنت "روس أوبورون أكسبورت" اليوم الأحد، أن روسيا وتركيا وقعتا عقد توريد دفعة ثانية من منظومة صواريخ "إس-400" الدفاعية.

وقال المدير العام لشركة "روس أوبورون أكسبورت"، ألكسندر ميخييف، في تصريح صحفي، خلال معرض "Army-2020"، إن "العقد تم توقيعه، ونحن نناقش مع شركائنا حاليا طريقة التسديد المالي لتنفيذ هذا العقد".

بدوره أكد رئيس مجلس إدارة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، أن موسكو وأنقرة توصلتا إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن توريد المجموعة الثانية من "إس -400".

وأثارت هذه الصفقة استياء في واشنطن، التي طالبت أنقرة بالتخلي عنها وشراء أنظمة "باتريوت" الأمريكية، وهددت بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات "F-35" إلى تركيا، فضلا عن فرض عقوبات وفقا لقانون "كاتسا" (CAATSA).

هذا وقد رفضت أنقرة تقديم تنازلات وواصلت المفاوضات بشأن دفعة إضافية من منظومة "إس -400".

المصدر: نوفوستي