إسرائيل قاب قوسين من انتخابات رابعة وسط خلافات حكومية عميقة

قال موقع "واللا" العبري إن الكنيست سيحل تلقائيا بعد 48 ساعة، في حال عدم التوصل إلى تسوية داخل الإئتلاف الحكومي الإسرائيلي، بشأن التصديق على الميزانية العامة للبلاد.

إقرأ المزيد

ورغم ذلك، قررت الحكومة إلغاء جلستها الأسبوعية مرة جديدة بسبب استمرار الخلافات بين "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، و"كاحول لافان" بزعامة بيني غانتس، ليس فقط حول الميزانية فحسب، بل وعلى أكثر من قضية، آخرها محادثات اتفاق السلام مع الإمارات، وقضية صفقة مقاتلات "أف-35" الأمريكية، حيث انتقد وزير الخارجية من "كاحول لافان"، غابي أشكنازي، انتقد نتنياهو بسبب اخفائه الاتصالات مع الإمارات عن وزيري الخارجية والدفاع، قائلا إنه تصرف يتسم بعدم المسؤولية.

بدورها، أفادت صحيفة "معاريف" بأن حزب "ميرتس" سيدعو "كاحول لافان" إلى التصويت غدا إلى جانب اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة، ودعم 61 نائبا لتولي رئيس المعارضة، يائير لابيد، رئاسة الوزراء، الأمر الذي يسمح بتشكيل حكومة جديدة وتجنب انتخابات رابعة.

من جهة أخرى، أجرى نتنياهو محادثات مع شركائه نهاية الأسبوع حول مسألة الانتخابات، ولم يقرر بعد ما إذا كان سيدعم قانونا يسمح بالموافقة على الميزانية بمئة يوم ويمنع حل الكنيست.

المصدر: مكان + معا