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وزير فرنسي: فيروس كورونا ينتشر بوتيرة أكبر بين الأشخاص دون سن الأربعين

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وزير فرنسي: فيروس كورونا ينتشر بوتيرة أكبر بين الأشخاص دون سن الأربعين
Reuters
فرنسا- أرشيف
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قال وزير الصحة الفرنسي إن فيروس كورونا ينتشر بين الفرنسيين دون سن الأربعين بمعدل يتجاوز أربع أمثال انتشاره بين كبار السن فوق 65 عاما.

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وأوضح الوزير أوليفييه فيران في مقابلة مع صحيفة "جورنال دي ديمونش" نشرت اليوم الأحد: "نحن في موقف محفوف بالمخاطر..  فيروس كورونا ينتشر بين الفرنسيين دون سن الأربعين بمعدل يتجاوز أربع أمثال انتشاره بين كبار السن فوق 65 عاما"، محذرا من أن الأضرار الناتجة عن العدوى في ازدياد بين المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.

واستبعد الوزير، شأنه شأن الرئيس إيمانويل ماكرون، ضرورة فرض إجراءات عزل عام شاملة مجددا في البلاد لمحاربة انتشار المرض، لكنه قال إن من الممكن اتخاذ إجراءات محلية في ظل ازدياد حالات الإصابة في فرنسا ومناطق أخرى.

وأكد الوزير: "هذا ليس استثناء فرنسيا، إنه نظام أوروبي".

وذكر الوزير أن عددا كبيرا من المصابين صغار السن لم تظهر عليهم أعراض، أو عانوا من مضاعفات محدودة.

وسجلت فرنسا 3602 حالة إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة يوم السبت. وكان عدد حالات الإصابة اليومية وصل قبل أيام إلى أعلى مستوياته منذ رفع القيود.

المصدر: رويترز

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