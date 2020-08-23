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عدد وفيات فيروس كورونا في المكسيك تتجاوز عتبة الـ60 ألفا

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عدد وفيات فيروس كورونا في المكسيك تتجاوز عتبة الـ60 ألفا
Reuters
عدد وفيات فيروس كورونا في المكسيك تتجاوز عتبة الـ60 ألف
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سجلت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفاعا جديدا في حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت آخر البيانات الرسمية تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ60 ألفا، فيما فاقت الإصابات عتبة الـ555 ألفا.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية فجر الأحد، عن تسجيل 644 حالة وفاة و6482 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 556216 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء 60254 حالات وفاة.

وصرح مسؤولون مؤخرا، بأن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية المعلنة.

وتوقع نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل، أن يكون وباء "كوفيد-19" "طويل الأمد".

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة حاجز الـ 5 ملايين حالة.

المصدر: وكالات

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