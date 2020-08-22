البرازيل تسجل 50032 إصابة و892 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء اليوم السبت، عن تسجيلها 50032 إصابة و892 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي بواقع 50032 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 3582362.

وتمثل هذه الحصيلة اليومية ارتفاعا في الإصابات الجديدة مقارنة مع الإحصائيات الأخيرة، حيث سجلت في البرازيل يوم 19 أغسطس 49298 إصابة، وفي 20 أغسطس 45323، وفي 21 أغسطس 30355 حالة جديدة.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت بواقع 892 حالة، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 114250 شخصا.

وهذا العدد أقل بكثير من مستوى الوفيات اليومية خلال الأيام الماضية، حيث سجلت في البلاد 19 أغسطس 1212 حالة جديدة، وفي 20 أغسطس 1204، وفي 21 أغسطس 1054.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات