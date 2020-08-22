القوات العراقية لـRT: التحالف الدولي سينسحب من قاعدة التاجي صباح غد الأحد

أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم السبت، أن التحالف الدولي سينسحب من قاعدة التاجي شمالي العاصمة بغداد.

وقال الخفاجي لـRT، إن "قوات التحالف ستنسحب يوم غد الأحد من قاعدة التاجي، وستجري عملية الانسحاب منها صباحا بحضور قيادات عسكرية من الطرفين".

ومنذ أشهر يقوم التحالف الدولي بعمليات انسحاب من بعض المعسكرات والقواعد العراقية وفق جدول زمني معد مسبقاً مع الحكومة العراقية.

المصدر: RT