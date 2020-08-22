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2328 إصابة و37 وفاة بكورونا في أوكرانيا خلال 24 ساعة

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2328 إصابة و37 وفاة بكورونا في أوكرانيا خلال 24 ساعة
Reuters
"كوفيد-19".. 2328 إصابة و37 وفاة في أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة
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ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في العاصمة الأوكرانية كييف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الأوكرانية يوم السبت بأن 2328 شخصا أصيبوا بالفيروس التاجي، ليصل عدد المصابين الإجمالي إلى 102 ألف و971 شخصا.

كما ارتفعت حالات الوفاة من مرض "كوفيد 19" بواقع 37 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة الأوكرانية إلى أن العدد الإجمالي للوفيات بالعدوى في البلاد وصل إلى 2244 شخصا.

المصدر: وكالات

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