لوكاشينكو يعد بالرد على انتهاكات الحدود دون إنذار مسبق

تعهد رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو، بـ"الرد الفوري دون إنذار مسبق"، في حال تعرض حدود بلاده للانتهاك.

وجاء تصريح لوكاشينكو، تعليقا على بلاغ وزارة الدفاع بشأن تزايد وتيرة الطلعات الجوية بالقرب من الحدود. وذكر وزير الدفاع فيكتور خرينين، أن طائرات حربية أجنبية "تقترب من الحدود وتستدير مبتعدة".

وقال وزير الدفاع: "في يوم الأحد ستكون الريح في اتجاهنا، وإذا حدث ذلك فسنتصرف وفقا للقانون".

وفي وقت سابق من يوم 22 أغسطس، أمر الرئيس البيلاروسي، القيادة العسكرية للبلاد باستخدام "أشد التدابير"، للدفاع عن وحدة أراضي الدولة. وقال لوكاشينكو، إنه يتم استخدام سيناريو الثورات الملونة ضد بيلاروس، ومن سماته استخدام العامل الخارجي.

وتستمر الاحتجاجات في بيلاروس للأسبوع الثاني. ويطالب المتظاهرون بإلغاء نتائج الانتخابات التي فاز بها لوكاشينكو، وإجراء انتخابات جديدة، وكذلك محاسبة مسؤولي الأمن على استخدام "العنف الوحشي" خلال تفريق التجمعات في الأيام الأولى.

المصدر: لينتا رو