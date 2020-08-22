تركيا تسجل 1309 إصابات و22 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، عن تسجيل 1309 إصابات و22 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، مقابل 801 حالة شفاء من المرض.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1309 ليصل إلى 257032 حالة.

وشهد مؤشر الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة بعد أن تراجع سابقا إلى مستوى أدنى من 1000، وسجلت في البلاد في إحصائية يوم 18 أغسطس 1263 حالة، وفي 19 أغسطس 1303، وفي 20 أغسطس 1412، وفي 21 أغسطس 1203.

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 6102 شخصين إثر رصد 22 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بعد أن رصدت السلطات الصحية التركية يوم 18 أغسطس 20 حالة، وفي 19 أغسطس 23، وفي 20 أغسطس 19، وفي 21 أغسطس 22 متوفيا.

وأعلن أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 236370 شخصا بعد تسجيل 801 حالة شفاء جديدة، فيما نبلغ نسبة المتعافين من عدد المصابين نحو 92%.

وأفاد وزير الصحة التركي بأن الجهات الطبية أجرت أكثر من 6.247 مليون فحص خاص بفيروس كورونا.

وسبق أن أعلنت تركيا تجاوز المرحلة الأولى من مكافحة الجائحة، ورفعت كثيرا من القيود المفروضة بسبب انتشار الفيروس، حيث أعادت فتح المرافق العامة وسمحت بتنقلات السكان، لكن الأيام اللاحقة شهدت ارتفاعات جديدة في عدد المصابين والمتوفين على أساس يومي.

المصدر: RT