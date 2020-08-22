برنامج الغذاء العالمي يحذر من خطر "كارثة حقيقية ومجاعة توراتية"

حذر المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، دافيد بيزلي، من مخاطر مواجهة البشرية "مجاعة توراتية" على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال بيزلي، في حديث لوكالة "تاس" الروسية، اليوم السبت: "كل المعطيات المتوفرة لدينا، بما في ذلك توقعات برنامج الغذاء العالمي حول الزيادة بنسبة 80% لعدد الأشخاص المعانين من نقص الموارد الغذائية، تشير إلى اقتراب كارثة حقيقية. إننا نواجه خطر مجاعة توراتية".

وأضاف بيزلي أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الجياع في أمريكا اللاتينية بنسبة 269%، بينما تشير توقعات المؤسسة الأممية إلى أن هذه الحصيلة ستزيد في آسيا الوسطى والشرقية بمستوى 135%، وفي جنوب إفريقيا بمستوى 90%.

وتابع: "لقد تجاوزت المجاعة في العالم مستوى عاليا بالفعل، وفي حال عدم تحركنا فورا سيموت كثيرون وسيعاني الأطفال من تبعات سوء التغذية على مدار سنوات طويلة والعالم كله سيشهد رجعة إلى الخلف مع خسارة كل الإنجازات التي تم تحقيقها في مكافحة المجاعة خلال العقد الأخير".

وأردف: "ثمن التقاعس سيكون عاليا لدرجة لا يمكن تصورها، يجب علينا أن نتحرك بشكل سريع وحكيم، مع الالتزام بالتوازن بين الإسعاف الفوري والإنعاش طويل الأمد".

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة حادة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا التفشي جائحة يوم 11 مارس، وأودى الفيروس حتى الآن بحياة نحو 800 ألف شخص.

المصدر: "تاس" + وكالات