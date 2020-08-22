كابل: غني يبحث مع ممثل الناتو عملية السلام في أفغانستان

بحث الرئيس الأفغاني، أشرف غني، مع ممثل حلف شمال الأطلسي، ستيفانو بونتيكورفو، عملية السلام في البلاد والعلاقات بين كابل والناتو، حسبما أوردت الرئاسة الأفغانية.

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وفي تغريدة في موقع "تويتر"، كشف صديق صديقي، الناطق الرسمي باسم رئيس الدولة، أن اللقاء الذي عقد اليوم السبت، تناول أيضا مواصلة الدعم المقدم من الناتو للقوات المسلحة الأفغانية.

ووقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" الأفغانية، في العاصمة القطرية الدوحة، أواخر فبراير الماضي، أول اتفاقية سلام بعد أكثر من 18 عاما من الحرب، تنص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهرا وإطلاق حوار بين "طالبان" والحكومة بعد إتمام عملية تبادل الأسرى بين الطرفين.

وبحلول أواسط شهر يوليو الماضي، غادر العسكريون الأمريكيون خمس قواعد لهم في أفغانستان، ضمن تنفيذ بنود الاتفاق.

المصدر: نوفوستي