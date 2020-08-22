إيطاليا تسجل أكثر من 1000 إصابة يومية بكورونا لأول مرة منذ 12 مايو

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، السبت، 1000 حالة وذلك لأول مرة منذ أواسط شهر مايو، ما يزيد من مخاوف وقوع تفش جديد للمرض في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية بتسجيلها 1071 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصل الحصيلة العامة للحالات إلى مستوى 258136.

وبعد أسابيع طويلة من تراجع الجائحة في إيطاليا، التي كانت تعتبر سابقا من أكبر بؤر انتشار المرض في العالم خاصة من حيث الوفيات، تشهد هذه البلاد ارتفاعات جديدة لمؤشر الإصابات اليومية، حيث سجلت في إحصائية أمس الجمعة 947 حالة، ما كان يمثل أكبر عدد منذ نحو 3 أشهر، بينما تعتبر حصيلة اليوم رقما قياسيا جديدا.

وهذه المرة هي الأولى التي تسجل فيها وزارة الصحة الإيطالية أكثر من 1000 حالة يومية منذ 12 مايو الماضي، حينما تم رصد 1402 إصابتين.

ويأتي العدد الأكبر من الإصابات الجديدة من نصيب منطقة لازيو التي تحتضن العاصمة روما، حيث سجلت فيها 215 حالة جديدة، ما يمثل مستوى قياسيا لهذا المؤشر هناك منذ بدء التفشي في البلاد.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الصحة الإيطالية بتسجيل 3 وفيات جديدة ناجمة عن فيروس كورونا لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 35430 شخصا.

المصدر: وكالات