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زيلينسكي يهنئ أردوغان باكتشاف حقل للغاز الطبيعي في البحر الأسود

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زيلينسكي يهنئ أردوغان باكتشاف حقل للغاز الطبيعي في البحر الأسود
Reuters GLEB GARANICH
الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان.
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هنأ الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، باكتشاف بلاده حقلا كبيرا للغاز الطبيعي في البحر الأسود.

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وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان وزيلينسكي أجريا، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا "بحثا فيه تعزيز العلاقات الثنائية كما ناقشا المستجدات الإقليمية"، مضيفة أن الرئيسين "أعطيا تقييمهما للقضايا الحيوية للأجندة في المنطقة".

وتابعت الرئاسة التركية أن زيلينسكي نقل تهنئته إلى أردوغان بمناسبة اكتشاف حقل كبير للغاز الطبيعي في البحر الأسود".

وأعلن الرئيس التركي، أمس الجمعة، عن اكتشاف سفينة "الفاتح" للتنقيب في البحر الأسود أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد حيث يحتوي على 320 مليار متر مكعب من احتياطياته.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن القيمة الاقتصادية لاحتياطيات الغاز المكتشف في البحر الأسود تقدر بنحو 65 مليار دولار.

المصدر: وكالات

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