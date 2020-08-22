جامعة هوبكنز: حصيلة ضحايا فيروس كورونا في العالم بلغت 800 ألف شخص

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم بلغ 800 ألف شخص.

وكشفت الجامعة، التي تجمع معلومات حول جائحة كورونا تنشرها السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى، أن 14760490 شخصا تعافوا من الفيروس منذ بدء الوباء.

كما ذكرت الجامعة أن الحصيلة العامة للإصابات بكورونا بلغت 22984824​​​ حالة.

المصدر: نوفوستي